سكيكدة .. اصابة 25 طالبة بتسمم غدائي بالاقامة الجامعية 1 بعزابة

استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية مجمد دندان بعزابة في سكيكدة، 25 طالبة تعانين من ألام حادة على مستوى البطن، قبل أن يقرر الطاقم الطبي العامل بأنه تسمم غذائي، وتنطلق عملية تقديم الاسعافات التي مكنت من السيطرة على الوضع حيث غادرت 21 طالبة المستشفى فيما تم الاحتفاظ ب 3 منهن تحت المراقبة الطبية فقط على أن يغادرن هن كذلك.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الطالبات يكن قد تناولن طبق سلطة بالتونة، لكن إلى غاية الآن لم يتم التأكد من ذلك.

وقد باشرت مصالح الصحة والتجارة بالتنسيق مع مديرية الخدمات الجامعية عمليات أخد عيينات قصد التحقق مما حدث.