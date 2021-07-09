سكيكدة..اصابة 5 أطفال بفيروس التهاب الكبد الفيروسي بأولاد اعطية

عاش، سكان قرية سيوان ببلدية أولاد عطية غربي ولاية سكيكدة، في الـ24 ساعة الأخيرة، حالة تأهب قصوى بعد ظهور أعراض مخيفة على بعض أطفال القرية وحتى كبار السن منهم.

وهو الأمر الذي جعلهم يدخلون في دوامة الخوف والرعب من انتشار فيروس غير معروف، لكن وبعد التحاليل تبين إصابة خمسة أشخاص بإلتهاب الكبد الفيروسي “أ”.

وهذا ما أكدته مديرية الصحة لولاية سكيكدة على لسان مديرها السيد محي الدين تبر، الذي أكد أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها بينت التحاليل الأولى منها إصابة 5 أشخاص بإلتهاب الكبد الفيروسي من صنف “أ”.