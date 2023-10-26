سكيكدة.. اصابة 8 تلاميذ في انحراف حافلة للنقل المدرسي ببلدية الولجة بولبلوط

اصيب 9 أشخاص بجروح من بينهم 8 تلاميذ، اليوم الخميس، في حادث مرور بالطريق الولائي رقم 39 بلدية الولجة بوالبلوط بولاية سكيكدة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحه هذا اليوم على الساعة 15سا34د، من اجل حادث انحراف حافلة للنقل المدرسي بالطريق الولائي رقم 39 بلدية الولجة بوالبلوط دائرة عين قشرة.

وخلف الحادث اصابة 9 ضحايا، منهم سائق الحافلة في حالة خطيرة و8 تلاميذ لهم اصابات متوسطة في أنحاء الجسم تم اسعافهم ونقلهم الى مصلحة الاستعجلات الطبية بالمستشفى المحلي.