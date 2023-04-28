سكيكدة: الأمن يحجز كميات فحم بدون رخصة بعين قشرة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ بعين قشرة غربي ولاية سكيكدة. من حجز كمية معتبرة من الفحم بلغت 35 كيس سعة كل كيس 50 كلغ بوزن إجمالي قدره 1750 كلغ.

الفرقة تحركت بعد حصولها على معلومات بخصوص قيام اشخاص بنقل منتوج غابي بدون رخصة إدارية. الكميات كانت على متن شاحنة قادمة من منطقة حجر مفروش أين تم توقيفها بحاجز أمني لعناصر الفرقة بعين قشرة.

الضبطية القضائية للفرقة قامت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق المخالفين بالتنسيق مع النيابة المختصة لدى محكمة تمالوس.

