سكيكدة.. الأمن يحجز كمية معتبرة من “مادة القفش” المحمية عالميا

تمكنت مصالح أمن سكيكدة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، بخصوص قضية تتعلق حيازة ونقل منتوج غابي” القفش”، بدون رخصة.

وتعود حيثيات القضية، إلى تمكن قوات الشرطة، العاملة بالحاجز الأمني، الموضوع من قبل مصالح ” أمن دائرة اولاد اعطية”، على مستوى مدخل المدينة، كنقطة مراقبة وتفتيش للأشخاص والمركبات، وبعد إخضاع إحدى الشاحنات من نوع “chana” من الحجم الصغير لمراقبة الروتينية، من العثور بداخلها على قطع أشجار غابية، من نوع ” القفش “.

وتعتبر هذه المادة، من الأنواع النادرة والمحمية عالميا، ويقدر عددها بـ30 قطعة.

وعليه تم حجز المنتوجات الغابية، وتحويل المشتبه فيه إلى المصلحة، وفتح تحقيق في القضية.

مجريات التحقيق بينت أن المشتبه فيه، يقوم بنقل هاته المنتجات النادرة ” القفش “، من الغابات المحيطة بالمنطقة، ليقوم بتحويلها إلى أدوات خشبية لإعادة بيعها فيما بعد.

وبعد انتهاء التحقيق، تم تسليم المحجوزات إلى مصالح إدارة الغابات بأولاد اعطية المختصة إقليميا، والتي تأسست كطرف مدني في القضية.

فيما تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه به، وإرساله لنيابة المختصة.