سكيكدة: الأمن يطيح بشبكة إجرامية ويحجز 4500 قرص مهلوس “ليريكا”

نجحت الشرطة القضائية بأمن دائرة رمضان جمال بالتنسيق مع الفرقة الجنائية بولاية سكيكدة. من إحباط تمرير كمية جد معتبرة من المهلوسات العقلية متمثلة في كبسولات “ليريكا” إلى داخل المدينة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم نقل المهلوسات على متن سيارة أجرة، موظبة ومخفية بداخلها، أين تم ضبط ما يقارب 4500 كبسولة ليريكا المؤثرة عقليا، 300 ملغ -.مع توقيف 4 أشخاص ينحدرون من ولايتي سكيكدة وقسنطينة من بينهم امرأتين.

وجاءت العملية بعد تحريات عميقة نفذت على مستوى شاطئ واد المعيز بالمدخل الشرقي لمدينة سكيكدة. أين تم توقيف اثنين من المشتبه بهم، وحجز كمية المهلوسات.قبل أن يتم توقيف أفراد الشبكة تباعا بعد التحديد الدقيق لأماكن تواجدهم. ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة