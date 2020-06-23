سكيكدة.. الأمن يطيح بعصابة إجرامية مختصة في نهب وسرقة الرمال

تمكن الأمن الحضري الخارجي بفلفلة في سكيكدة، من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من 07 أفراد مختصة في نهب وسرقة الرمال .

حيثيات القضية تعود إلى معلومات تحصلت عليها فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الخارجي بفلفلة، مفادها قيام أشخاص باستخراج وشحن الرمال بمنطقة بوزعرورة ببلدية فلفة وبناءً عليه تنقلت قوات الشرطة على الفور إلى عين المكان، أين قامت بتوقيف شخصين في حالة تلبس واللذين كانا يقومان بعملية الحفر واستخراج الرمال وهدا باستخدام معدات تتمثل في آلة حفر وشاحنة من الحجم الكبير من نوع “شكمان” ، ليتم اقتيادهما لمقر الأمن وحجز كل ما يفيد التحقيق من معدات الأشغال العمومية .

مجريات التحقيق الدي بوشر على الفور مكنت من تحديد وجهة الرمال المنهوبة والتي يتم بيعها بمنطقة الإيداع حمادي كرومة، كما شمل التحقيق أيضا عدة أشخاص من بينهم المسؤول المدني على آلة الحفر وتجار في مواد البناء بمنطقة الإيداع حمادي كرومة ، مع إرسال عينات من الرمال للمخبر الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة من اجل مقارنتها مع عينات الرمل المنهوبة.

بعد إتمام ملف الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية “تكوين جماعة إجرامية منظمة للتحضير لنهب والسرقة لثروات طبيعية ( رمال ) مستخرجة من طرق عمومية بالتعدد واستحضار مركبة ذات محرك “معدات أشغال عمومية”، أين صدر في حق 04 منهم أمر إيداع و 03 آخرين استدعاء مباشر لحضور جلسة المحاكمة.