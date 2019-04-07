سكيكدة.. الأمن يوقف مبتزي فتاة على الفايسبوك

تمكنت مصالح الأمن في سكيكدة من توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و 24 سنة، لتورطهما في جرم ” الابتزاز والتهديد والتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد” عبر الفايسبوك.

تعود وقائع القضية إلى شهر ماي من السنة الفارطة، عندما تقدمت من مصالح الأمن الحضري الأول فتاة تبلغ من العمر 25 سنة.

بغرض ترسيم شكوى قانونية بخصوص تعرضها للتهديد بالتشهير عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك و بالتحديد على تطبيقة الميسانجر، و عليه تم فتح تحقيق في القضية.

ذات المصالح وفور تلقيها شكوى الضحية باشرت تحرياتها في القضية ، حيث بينت مجريات التحقيق أن الضحية تلقت على تطبيق “ميسانجر” رسالة نصية بالتهديد مرفوقة بصور خاصة بها ملتقطة في بيتها العائلي.

فقامت مباشرة بقفل حسابها ، غير أنها أصبحت تتلقى رسائل على شريحة هاتفها النقال تحمل عبارات التهديد بالتشهير بنشر صورها وفيديوهاتها التي بين التحقيق أنه تم التحصل عليها من حساب خطيبها بعد قرصنته في فترة سابقة دون أن يقوم بإيداع شكوى.

هذا كما قام المشتبه به بابتزاز الضحية بطلب مبالغ مالية تقدر ب 15 مليون سنتيم مقابل عدم نشر صورها .

استمرار التحقيق التقني مكن من تحديد هوية مشتبه بهما اثنين واللذان تبين أنهما يعرفان الضحية كونهما كانا زملاء دراسة لها قبلا ليتم توقيفهما وتقديمهما أمام النيابة المختصة بناء على الأدلة العلمية الدامغة التي تركها في مسرح الجريمة الإلكترونية.

حيث أصدر في حقهما أمر إيداع الحبس عن الأفعال السالفة الذكر المجرمة بنص المواد 303 مكرر فقرة 01 – 333 مكرر 01 – 371 من قانون العقوبات.