سكيكدة.. الإستماع إلى إطارات من بينهم واليين سابقين في قضايا عقار

علمت “النهار” أن عناصر الفرقة الإقتصادية بأمن ولاية سكيكدة، باشرت الإستماع لإطارات حاليين وسابقين بالولاية في عدة قضايا فساد.

التحقيقات التي باشرتها مصالح الفرق الاقتصادية يتقدمهم واليين سابقين هما ” ف.ب” و”ب.م”، كمتهمين وشهود.

وتعد قضية منح عدد من المستثمرين رخصا لإنجاز مشاريع سياحية بمنطقة “بن قانة” بأعالي مدينة سكيكدة والتي تعتبر أراضي فلاحية، من أهم هذه القضايا التي انطلقت فيها التحقيقات.

التحقيقات انطلقت في القضية إثر ورود معلومات إلى مصالح القضائية والأمنية قبل أشهر، تفيد بأن استفادة هؤلاء مشتبه في أنها تمت بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها.

حيث كشفت التحقيقات بحسب مصادر “النهار” أن منح أراضي للاستثمار بمنطقة بن قانة كان مخالفا لما هو معمول وحتى تحديد قيمة الأرض كان مخالفا للتنظيم المعمول به.