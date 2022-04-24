سكيكدة: الإطاحة ببارون مخدرات وحجز 18 كلغ زطلة

تمكنت مصالح أمن دائرة عزابة بأمن سكيكدة، في عملية نوعية، من الإطاحة بمروج للمخدرات، وحجز كمية ضخمة من المخدرات.

وحسب بيان للأمن الوطني، فقد تمكنت ذات المصالح من خلال هذه العملية، من حجز 18 كلغ و300 غ من المخدرات “القنب الهندي”.

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هذا وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 6 تجار مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، أحبطت ذات المصالح، إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب. حيث تُقدر كمية المحجوزات، بـ12 قنطار و76 كيلوغرام من الكيف المعالج.

هذا ونفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 أفريل 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

حيث تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين وضبط 7 كيلوغرامات من نفس المادة. وكذا 18421 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 58 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف.

وضبطت ذات المفارز، 24 مركبة و36 مولدا كهربائيا و21 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات. ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. فضلا عن (22) طن من خليط خام الذهب والحجارة.

كما تم توقيف 9 أشخاص وضبط 4 بنادق صيد و46 قنطار من مادتي النحاس والأليمنيوم. و67970 علبة من مادة التبغ و34 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. وهذا بكل من برج باجي مختار وعين ڤزام وورڤلة وإن أميناس والوادي وسطيف وباتنة.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 24064 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

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