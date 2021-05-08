سكيكدة: الإطاحة بشبكات إجرامية مختصة بسرقة المنازل

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالتنسيق مع الأمن الحضري السادس من الإطاحة بشبكة أخرى مختصة بسرقة المنازل.

كما تم توقيف 4 عناصر من أفرادها تتراوح أعمارهم ما بين 19و26 سنة.

وهذا عن تكوين جماعة أشرار لارتكاب جنحة السرقة من مسكن مقترنة بظرف التعدد التسلق والكسر، جنحة محاولة السرقة، وإخفاء مسروقات.

حيثيات القضية تعود للتحقيق المفتوح من الفرقة الجنائية بالتنسيق مع الأمن الحضري السادس، حول سرقة أحد المنازل بحي واد الوحش.

وطالت مجوهرات وحلي ومبلغ مالي، بعد أن قام مجهولون بالولوج إلى المنزل من نافدة إحدى الغرف.

واستغلوا شغور المنزل من أصحابه وهذا ما بينته المعاينة الميدانية للضبطية القضائية.

وتنقلت هذه الأخيرة، رفقة عناصر تحقيق الشخصية إلى عين المكان وفتحت تحقيق في القضية.

وشكلت الفرقة الجنائية أفواجا عملياتية لمباشرة عملية البحث والتحري.

ومكنت من تشخيص الفاعلين مع توقيف أحدهم متلبسا وهو بصدد محاولة سرقة احد المنازل بذات المنطقة.

فيما تم توقيف البقية تباعا بأماكن متفرقة من مدينة سكيكدة .

وأنجز ضد المشتبه فيهم ملف جزائي، تم بموجبـه تقديمهم أمام النيابة المختصة بمحكمة سكيكدة، أين صدر بحقهم أمر إيداع .

يذكر أن كل من الفرقة الجنائية والأمن الحضري السادس، تمكنوا خلال الشهر الفارط من تفكيك ثلاث شبكات إجرامية.

وتم وتوقيف أفرادها (17 فرد) تنشط بذات المنطقة.