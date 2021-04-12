سكيكدة: الإطاحة بشبكات إجرامية مختصة في سرقة المنازل

أطاح أمن ولاية سكيكدة، بشبكات إجرامية مختصة في سرقة المنازل.

وفي عمليتين منفصلتين، تمكن الأمن الحضري السادس من الاطاحة بشبكتين.

وتتكون الأولى من 3 أشخاص، والثانية من 7 أشخاص، ليبلغ عددهم إجمالا 10أشخاص.

حيثيات القضايا تعود إلى التحقيق المفتوح من طرف الأمن الحضري السادس حول تعرض العديد من منازل مواطنين لسرقة من مجهولين.

وكثفت عناصر الشرطة كثفت من عملية البحث والتحري، قصد تشخيص هوية الفاعلين، أين تمكنت من تفكيك شبكتين وتوقيف أفرادها.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد عناصر الشبكتين ملفان قضائيان.

ويتعلق الأمر بتكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد إل السرقة ، السرقة بالتعدد.

وتم بموجبـه تقديمـهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة أين صدر في حقهم أمر إيداع.