سكيكدة.. الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز أزيد من 2 كلغ زطلة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة القل، غربي ولاية سكيكدة، بإيداع 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 25 سنة و37 سنة.تورطوا في قضية حيازة المخدرات “شيرة” لغرض البيع.

وتعود حيثيات القضية، إلى ورود معلومات إلى فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة، مفادها رصد نشاط مشبوه لشبكة إجرامية ببلدية كركرة غربي ولاية سكيكدة، حيث يقوم أفرد الشبكة بترويج المخدرات وسط الشباب هناك، وهذا مابينته عملية البحث والتحري.

وقامت قوات الشرطة بناءا على تلك المعلومات برسم خطة أمنية محكمة من خلال تشكيل أفواج عملياتية لترصد تحركات الشبكة.والتي أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص وحجز 20 صفيحة من المخدرات “شيرة” بوزن إجمالي قدر بـ2 كلغ و50 غرام.