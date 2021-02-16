سكيكدة: الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المخدرات وحجز 3 كلغ من القنب الهندي بعزابة

أطاحت فرقة الشرطة القضائية بعزابة، بـشبكة تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 26 و40 سنة مختصة في ترويج المخدرات.

وخلال العملية تم حجز كمية معتبر من المخدرات قدرت بـ 3 كلغ من نوع القنب الهندي.

تعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات مفادها رصد نشاط مشبوه لمجموعة بصدد إبرام صفقة لبيع كمية معتبرة من المخدرات.

وذلك بإقليم ولاية سكيكدة بالضبط على مستوى حي الإخوة سويسي بعزابة.

وعلى إثر ذلك باشرت ذات المصالح التحريات التي أسفرت عن تحديد المشتبه فيهم وتوقيفهم أين كانواعلى متن مركبتين.

أين عثر بحوزتهم على 30 صفيحة من المخدرات من نوع القنب الهندي بوزن إجمالي يقدر بأكثر من 3 كيلوغرام.

بعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه فيهم ملف قضائي عن قضية حيازة ونقل المخدرات بطريقة غير شرعية لغرض البيع.

وتم بموجبه تقديمهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة عزابة ، أين صدر في حقهم أمر إيداع.