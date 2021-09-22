سكيكدة.. الإطاحة بشخصين مسبوقين قضائيا وحجز أكثر من 7850 وحدة خمر

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية Bmpj عين قشرة في ولاية سكيكدة، من الإطاحة بشخصين مسبوقين قضائيا وحجز أكثر من 7850 وحدة من المشروبات الكحولية.

وحسب بيان ذات السلك النظامي، فإن الفرقة وبعد ورود معلومات مفادها نشاط مشبوه لأشخاص في بيع المشروبات الكحولية بأحد المناطق الغابية بإقليم دائرة عين قشرة.

وعلى اثرها تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف المشتبه بهم وحجز الكمية المذكورة بعد عملية تطويق وتمشيط للمكان .

الضبطية القضائية للفرقة أنجزت ملف جزائي تم بموجبه تقديم المشتبه بهما أمام النيابة المختصة لدى محكمة تمالوس.