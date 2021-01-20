سكيكدة.. الإطاحة بشخصين وحجز أكثر من 30 كلغ “زطلة”

وعلى إثرها تم وضع خطة محكمة، مكنت من توقيف شخصين ببلدية المرسى، أين عثر بحوزتهما على 275 صفيحة من المخدرات من نوع ( القنب الهندي) بوزن إجمالي يقدر بأكثر من 30 كلغ.

ليتم مباشرة تحويلهما إلى مقر الأمن وفتح تحقيق في القضية .