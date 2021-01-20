سكيكدة.. الإطاحة بشخصين وحجز أكثر من 30 كلغ “زطلة”

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عزابة بسكيكدة في عملية نوعية، من الإطاحة بشخصين وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج.
وحسب بيان مصالح أمن سكيكدة،فإن الشخصين يبلغان من العمر 33و35سنة تمت الإطاحة بهما على إثر معلومات واردة إلى الفرقة المذكورة.
وتفيد هذه المعلومات بنشاط مشبوه لمجموعة إجرامية بصدد إبرام صفقة لبيع كمية معتبرة من المخدرات بإقليم الولاية وبالضبط ببلدية المرسى .
وعلى إثرها تم وضع خطة محكمة، مكنت من توقيف شخصين ببلدية المرسى، أين عثر بحوزتهما على 275 صفيحة من المخدرات من نوع ( القنب الهندي) بوزن إجمالي يقدر بأكثر من 30 كلغ.
ليتم مباشرة تحويلهما إلى مقر الأمن وفتح تحقيق في القضية .
وبعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه فيهما ملف قضائي تم بموجبه تقديمهما أمام النيابة المختصة لدى محكمة عزابة.
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