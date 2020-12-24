سكيكدة: الإطاحة بشخصين وحجز كمية من الكيف المعالج وأقراص إكستازي

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سكيكدة في عمليتين منفصلتين من الإطاحة بشخصين وحجز 600غرام من الكيف المعالج، والأقراص المهلوسة.

تعود حيثيات العملية الأولى إلى رصد عناصر فرقة البحث والتدخل بسكيكدة لنشاط مشبوه لأحد الأشخاص يحوز على كمية من المخدرات.

وتمكنت ذات الجهة الأمنية من تحديد مكانه بمنطقة بولقرود بأعالي مدينة سكيكدة، ليتم تطويق المكان وتوقيفه بداخل سيارته.

وتم العثور بحوزته على 6 صفائح من المخدرات بوزن إجمالي يقدر بـــ600 غرام، ليتم تحويله لمقر الفرقة لإستكمال التحقيق .

وتمكنت ذات الفرقة من الإطاحة بمروج أخر بحي السويقة الشعبي، وبحوزته 11 قرص من نوع إكستازي شديد التأثير العقلي .

وقد أنجزت الضبطية القضائية للفرقة ملفات جزائية منفصلة في حق المشتبه فيهما وتقديمهما أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة .