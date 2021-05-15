سكيكدة: الإطاحة بعصابة إجرامية خطيرة وحجز أكثر من 5300 كبسولة بريغابالين

تمكن أمن فلفلة، بسكيكدة، من الإطاحة بعصابة إجرامية خطيرة، وتوقيف 3 أشخاص، وحجز أكثر من 5300 كبسولة بريغابالين أجنبية المنشأ.

حيثيات القضية تعود إلى عملية بحث وتحري باشرتها فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي بفلفة.

وقامت برصد نشاط مشبوه لعناصر هذه الشبكة، أين تم تشكيل وتكليف أفواج عملياتية.

ومكنت من تشخيصهم وتوقيفهم تباعا ، مع حجز الكمية المذكورة آنفا، والتي كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة سياحية.

وأنجز ضد المشتبه فيهم ملف قضائي عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وكذا تهريب مواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي باستحضار وسيلة نقل، الممارسة الشبيهة لمهن الصحة، أين تم إيداعهم الحبس.