سكيكدة: الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في سرقة المنازل والمحلات التجارية

تمكن أمن دائرة الحروش بولاية سكيكدة، من الاطاحة بعصابة إجرامية مختصة في سرقة المنازل والمحلات التجارية.

وقد كثفت الضبطية من عملية البحث والتحري، بعد تلقيها شكاوي من طرف مواطنين حول تعرضهم لسرقة.

ومكنت التحريات الميدانية من توقيف 3 أفراد من عناصر الشبكة، تتراوح اعمارهم مابين 30-45 سنة الذين تم توقيهم تباعا.

ومكنت تحقيقات الضبطية من استرجاع جزء هام من المسروقات كانت مخبأة بالأحراش بالقرب من السكة الحديدية .

وتم تقديم المعنيين أمام النيابة المختصة، بعد إنجاز ملف جزائي عن القضية ليتم إيداعهم الحبس.