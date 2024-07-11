سكيكدة: الإطاحة بعصابة إجرامية وحجز كمية من الكوكايين والمهلوسات

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسكيكدة من توقيف 04 أشخاص. و حجز كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين” و مؤثرات عقلية.

العملية الأولى تمت على مستوى حمادي كرومة حيث تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية و حجز : 644 كبسولة من المؤثرات العقلية “طرامادول + بريغابالين” و كمية من القنب الهندي.

العملية الثانية تمت على مستوى حي برج حمام، حيث عالجت ذات الفرقة قضية الحيازة و التخزين. العرض والشراء قصد البيع للمخدرات الصلبة “كوكايين” و حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع. حيث أسفرت عن توقيف 03 أشخاص جلهم من ذو السوابق القضائية. و حجز : 08.60 غرام من المخدرات الصلبة “كوكايين” و 62 قرص من نوع برومازيبام و كمية اخرى من نوع خرى أبريغابالين.

الفرقة أنجزت ملفات جزائية منفصلة عن كل قضية. أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة أين صدر في حقهم أمر إيداع الحبس.