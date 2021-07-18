سكيكدة: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي عشية عيد الأضحى

تمكنت بالأمن الحضري الخارجي حمادي كرومة في سكيكدة، أمس، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 24 و 37 سنة بخصوص تورطوا في قضية” تكوين جمعية أشرار وارتكاب جنحة السرقة مواشي مقترفة بظرفي الليل والتعدد واستحضار مركبة لتسهيل نقل المسروقات والمشاركة والإخفاء “

تعود حيثيات العملية إلى تلقي مصالح الأمن الحضري الخارجي ببلدية حمادي كرومة لشكوى أحد المواطنين حول تعرضه لسرقة من طرف مجهولين طالت 10 رؤوس من الغنم والتي كانت بالإسطبل الخاص به بمنطقة الأكواخ القصديرية منطقة “بوفناز” ببلدية حمادي كرومة ، و عليه تم مباشرة التحقيق في القضية والتنقل الى عين المكان لإجراء معاينة ميدانية مع تكثيف الأبحاث عن المتورطين .

الشاكي قدم ايضا معلومات مفادها ان ماشيته محل السرقة عثر عليها بأحد المناطق ببلدية المرسى معروضة للبيع من طرف أحد الأشخاص ، حيث بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع النيابة المختصة و وكذا التنسيق المحكم مع عناصر الدرك الوطني المختصة إقليميا ، تم توقيفه واسترجاع رؤوس الماشية المسروقة وتسليمها للضحية واستكمال التحقيق في القضية ، والذي بين ان المشتبه فيه ينشط ضمن عصابة إجرامية مختصة في سرقة المواشي والذين تم توقيفهم في وقت سابق من طرف عناصر الدرك الوطني في قضايا مماثلة تتعلق بسرقة المواشي .

بعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه فيهم عدة ملفات قضائية تتعلق بتهم: تكوين جمعية أشرار وارتكاب جنحة السرقة (مواشي ) مقترفة بظرفي الليل والتعدد واستحضار مركبة لتسهيل نقل المسروقات والمشاركة والإخفاء ” “، تم، اليوم، تقديمهم أمام النيابة المختصة أين تم إيداعهم الحبس المؤقت.