سكيكدة.. الإطاحة بمجرم خطير عدد ضحاياه وصل إلى 5 أشخاص من بينهم والدته

أطاحت الفرقة الجنائية بأمن سكيكدة “بمجرم خطير” مسبوق قضائيا، تورط في قضايا سرقات وقضيتي التعدي على الأصول وحمل سلاح محظور.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي مصالحنا لعدة شكاوي من طرف مواطنين حول تعرضهم لفعل السرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث سلبهم المشتبه فيه هواتفهم واموالهم وبعض اغراضهم ،وهذا بمدينة سكيكدة .

وفي ذات السياق تلقت الضبطية شكوى أخرى، من طرف والدته حول تعرضها هي اخرى لسب والتهديد بالسلاح الأبيض سكين.

وشكلت الفرقة الجنائية أفواج عملياتية للإطاحة بالمشتبه فيه، حيث بعد عملية بحث وتحري تم توقيفه بتمالوس في منزل أحد أقاربه.

زعثر بحوزته سلاح ابيض ليتم إقتياده للمصلحة لإستكمال الإجراءات وإنجاز 6 ملفات قضائية ضده.

وصدور حكم بـ 7 سنوات سجن عن كل ملف سرقة في حق المشتبه فيه والبالغ عددها 4 ملفات.

كما صدور حكم بعامين حبس في ملفين قضائيين يتعلقان بالتعدي على الأصول وحمل سلاح أبيض.