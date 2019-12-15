سكيكدة.. الإطاحة بمجموعة إجرامية وحجز أكثر من كيلو “زطلة” بعزابة

تمكنت الضبطية القضائية لأمن دائرة عزابة بسكيكدة، من توقيف مجموعة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات.
العملية مكنت من حجز 25 صفيحة من القنب الهندي” كيف معالج”، قدر وزنها من ذات المصالح بأكثر من 1.2 كليوغرام .
وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية، مع تقديم المشتبه بهما أمام النيابة المختصة.
وفي سياق ذات صلة، نجحت المصلحة الولائية للشرطة قضائية بأمن ولاية سكيكدة من توقيف شخصين.
ويتعلق الأمر بشابين يبلغان من العمر 23 و27 سنة، عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض العرض على الغير “.
وقد عثر بحوزتها على 30 قرص مهلوس من نوع برومازيبام 06 ملغ كانت بداخل قنينة.
وبعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه فيهما ملف قضائي تم بموجبه تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة اين صدر في حقهما امر إيداع .
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