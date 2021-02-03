سكيكدة.. الإطاحة بمروج مخدرات مسبوق قضائيا

أطاحت فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة، بشخص يبلغ من العمر 43 سنة وحجز كمية من المخدرات( القنب الهندي ).

وتمت العملية على إثر معلومات واردة إلى الفرقة مفادها قيام أحد الأشخاص المسبوقين قضائيا بإدخال كمية من المخدرات وإخفائها بمسكنه.

وعلى إثر هذه المعلومات وبالتنسيق الدائم مع النيابة المحلية لدى محكمة سكيكدة،قامت الشرطة بوضع خطة مكنت من توقيف المشتبه فيه.

كما مكنت العملية من حجز كمية من المخدرات قدر ها 100 غرام، كانت مهيأة للبيع، إضافة الى قاطع ورق (كيثار).

ليتم مباشرة إقتياد المعني إلى مقر الأمن وفتح تحقيق في القضية .

وبعد إتمام ملف الإجراءات القانونية، تم انجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيه تم بموجبه تقديمه أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة،

أين صدر في حقه عقوبة5سنوات حبس نافذ وغرامة مالية قدرها200ألف دج عن تهمة حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.