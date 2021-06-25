سكيكدة: البحث عن غريق قاصر في شاطئ قرباز

أخبار الجزائر
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سكيكدة: البحث عن غريق قاصر في شاطئ قرباز
بقلم نسرين محفوف

تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية عزابة مدعمة بغطاسي الوحدة البحرية للحماية المدنية، اليوم الجمعة، على الساعة11ساو18د. لأجل البحث عن غريق مفقود في البحر. بالمكان المسمى شاطئ قرباز 1 غير محروس وغير مسموح السباحة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية سكيكدة، فإن الشاب يبلغ من العمر حوالي 14سنة وينحدر من ولاية قسنطينة. وتبقى عملية البحث متواصلة عن الغريق، علما أن البحر هائج. ويبحث غطاسي الحماية المدنية لولاية سكيكدة لحد الآن ولحد الساعة عن غريقين في البحر. على مستوى رأس الحديد لليوم السابع على التوالي وآخر على مستوى شاطئ قرباز.


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