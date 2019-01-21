سكيكدة : البراءة لـ 5 جمركيين في قضية فساد

قضت، اليوم ، محكمة الجنح بسكيكدة، بالبراءة في حق 5 جمركيين منهم أثنين من المديرية العامة بالعاصمة.

ويتعلق الامر بـ “م ، ب” برتبة مفتش عميد، و”ي،ش” وهو أمين عام بمجلس تعاضدية الجمارك.

والبقية من المديرية الجهوية بسكيكدة وهم “م ، غ” برتبة ضابط، والضابط “ط،ح” يشغل منصب رئيس المركز الطبي والإجتماعي بسكيكدة.

وأيضا العريف “ر،غ”، بعد متابعتهم بجنحة إختلاس أموال خاصة، وجنحة المشاركة والتزوير في محررات عرفية وإنتحال صفة الغير.

والحلول محلها لميكانيكي وصهره ينحدران من ولاية بجاية.

حيثيات القضية تعود إلى العام الماضي، اثرمعلومات تفيد بوجود شبهات في كيفية إتمام صفقة شراء مسكن تساهمي من 4 غرف.

والمخصص لتعاضدية عمال الجمارك بمشروع 40 مسكن التابع لإحدى المرقيين العقاريين.

لتباشر اثر ذلك الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سكيكدة تحقيقات في القضية كشفت على أن المسؤول الاول على التعاضدية المذكورة.

والذي كلف أحد معارفه بشراء الشقة اللغز باسمه بقيمة 570 مليون سنتيم حسب الاتفاق مع المرقي.

قبل أن تبرم التعاضدية صفقة شراء مع الأخير بعد مرور أسبوعين بأزيد من مليار و200 مليون سنتيم.

كما كشفت ذات التحقيقات بأن الشقة لب القضية تم شراها بدون عقد ملكية خلال المحاكمة التي كانت الأسبوع الماضي.

أين نفى المتهمون ما نسب اليهم ، معتبرين كلهم بأن الصفقة تمت وفقا للشروط المعمول بها.

يذكر أن نيابة المحكمة، كانت قد إلتمست في وقت سابق تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق كل المتهمين.