سكيكدة: ” البياري” تفكك عصابة وتحجز 600 قرص مهلوس بصالح بوالشعور
تمكن، عناصر، فرقة البحث والتدخل BRI البياري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة. من الإطاحة بعصابة إجرامية تتكون من ثلاث أشخاص تتراوح اعمارهم مابين 38 و29 سنة. تنشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية.
حيثيات القضية، تعود الى عملية بحث وتحري باشرتها فرقة البحث والتدخل بعد حصولها على معلومات مفادها. وجود شبكة إجرامية تحوز على كمية من المؤثرات العقلية، تخطط لترويجها في اوساط الشباب. عبر بلديتي الحروش وصالح بوالشعور.
ما مكن من تشخيص المشتبه بهم وتحديد مكان تواجدهم بالمنطقة المسماة جبل مكسن ببلدية صالح بوالشعور. قبل أن يتم توقيفهم وججز المركبة التي كانوا يستعملوها في تنقلاتهم. وبتفتيشها عثر بداخلهت على 600 كبسولة بريغابلين ذات تركيز عالي 300 ملغ ذات منشأ أجنبي.
بعد إتمام إجراءات التحقيق تم انجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم قضية وجهة لهم تهمة “حيازة مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثر عقلي ذات منشا أجنبي بغرض البيع. تم تقديم أمام النيابة المختصة لدى محكمة الحروش اين اصدرت في حقهم أمر إيداع الحبس.
طالع أيضا: المدية: البياري تطيح بشبكة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية
أطاحت فرقة البحث والتدخل BRI بالمدية بشبكة اجرامية خطيرة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط الشباب والأطفال القصر، تتكون من 13 مشتبه فيه غالبيتهم مسبوقين قضائيا.
العملية اسفرت على حجز كمية من الكيف المعالج المقدرة ب 1162 غرام و كمية من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى اسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير، ومبلغ مالي معتبر من عائدات الاتجار في السموم.
أين تم ايداع 12 مشتبه فيه الحبس المؤقت، ووضع واحد تحت الرقابة القضائية عن عن جناية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض الاستهلاك الشخصي والبيع.
في إطار جماعة إجرامية منظمة مع جنحة تحريض قصر على فساد الأخلاق متبوع بجنحة حمل سلاح ابيض من الصنف السادس دون مبرر.
طالع أيضا: عنابة: الإطاحة بشبكة للمتاجرة بالمخدرات تنشط عبر ولايات شرق الوطن
عنابة: الإطاحة بشبكة للمتاجرة بالمخدرات تنشط عبر ولايات شرق الوطن
نجحت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لناحية الشرق عنابة.في الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة، تنشط عبر عدة ولايات من شرق الوطن.
العملية أسفرت عن توقيف شخصين وحجز ما يفوق 15 كلغ من المخدرات راتنج القنب الهندي. 3 هواتف نقالة، ومبلغ مالي يقدر بـ 700.000 دج من عائدات الترويج. إضافة إلى سيارة سياحية تستعمل في نقل المخدرات.
هذا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهما بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا.