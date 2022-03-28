سكيكدة: ” البياري” تفكك عصابة وتحجز 600 قرص مهلوس بصالح بوالشعور

تمكن، عناصر، فرقة البحث والتدخل BRI البياري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة. من الإطاحة بعصابة إجرامية تتكون من ثلاث أشخاص تتراوح اعمارهم مابين 38 و29 سنة. تنشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية.

حيثيات القضية، تعود الى عملية بحث وتحري باشرتها فرقة البحث والتدخل بعد حصولها على معلومات مفادها. وجود شبكة إجرامية تحوز على كمية من المؤثرات العقلية، تخطط لترويجها في اوساط الشباب. عبر بلديتي الحروش وصالح بوالشعور.

ما مكن من تشخيص المشتبه بهم وتحديد مكان تواجدهم بالمنطقة المسماة جبل مكسن ببلدية صالح بوالشعور. قبل أن يتم توقيفهم وججز المركبة التي كانوا يستعملوها في تنقلاتهم. وبتفتيشها عثر بداخلهت على 600 كبسولة بريغابلين ذات تركيز عالي 300 ملغ ذات منشأ أجنبي.

بعد إتمام إجراءات التحقيق تم انجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم قضية وجهة لهم تهمة “حيازة مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثر عقلي ذات منشا أجنبي بغرض البيع. تم تقديم أمام النيابة المختصة لدى محكمة الحروش اين اصدرت في حقهم أمر إيداع الحبس.

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