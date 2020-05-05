سكيكدة: البياري يطيح بمروجي المخدرات والمؤثرات العقلية وسط المدينة

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري العاشر بسكيكدة من توقيف شخصين، اعمارهم مابين 38 و19 حيازة والمتاجرة في المؤثرات عقلية والمخدرات في قضيتين منفصلتين.

العملية تمت إثر ورود معلومات مفادها وجود نشاط شبوه لأحد الأشخاص في ترويج المخدرات بحي الإخوة سعدي وسط المدينة.

وعلى إثر ذلك باشرت فرقة البحث والتدخل BRI التحريات التي اسفرت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه من خلال مداهمة مكان تواجده.

وخلال العملية تم العثور بحوزة المشتبه فيه على 15 قطعة من الكيف مهيأة للبيع والترويج، إضافة إلى سلاح أبيض.

المشتبه فيه بعد تقديمهه أمام النيابة المختصة صدر في حقه حكم بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية تقدر 50 مليون سنتيم.

أما فيما يخص القضية الثانية فتتعلق بالممارسة الشبيهة لمهنة الصحة، والمعالجة من طرف فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

أين تمكن عناصر الفرقة من توقيف أحد الأشخاص المشتبه فيهم في ترويج المؤثرات العقلية على مستوى شارع قدور بالزيدية بوسط مدينة سكيكدة.

أين تم ضبط 120 قرص من نوع بريغلبلين 300 ملغ ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

المشتبه فيه بعد تقدمييه أمام النيابة المختصة صدر في حقه حكم بالحبس 18 شهر وغرامة مالية تقدر 10 مليون سنتيم.