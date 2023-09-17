سكيكدة: التحكم في 14 حريقا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة إندلاع 14 حريقا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عبر تراب الولاية تم التحكم فيها جميعا.

وأوضحت المكلفة بالإعلام والإتصال بذات المديرية، الملازم أول إيمان مرواني. أن أكثر الحرائق حدة تلك التي سجلت بمناطق كل من بني قبوش ببلدية بوشطاطة وتادن بوادي زهور ولقياطين ببني زيد.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن حريق غابة بني قبوش الذي إندلع أمس السبت. تطلب تسخير 14 شاحنة إطفاء و03 سيارات إسعاف. كما تم تقديم الدعم من وحدات الحماية المدنية التابعة لبلديات كل من رمضان جمال، سكيكدة (الوحدة الرئيسية ووحدة واد الوحش) وعزابة. سيدي مزغيش وتمالوس.

وتنفيدا لتعليمات رئيسة الجهاز التنفيذي المحلي، حورية مداحي. تم تدعيم فرق الإطفاء بصهاريج مياه تابعة لمديرية الموارد المائية والمؤسستين العموميتين الولائيتين. لتسيير مراكز الردم التقني وإنجاز وصيانة المساحات الخضراء علاوة على المؤسسة البلدية للنظافة والتسيير.

كما تم التدخل جوا عن طريق طائرة قاذفة للمياه سعة 12 ألف لتر تابعة للجيش الوطني الشعبي قادمة من مطار بوفاريك (البليدة). ليتم الإخماد التام للحريق دون تسجيل أي خسائر مادية ولا بشرية.

كما تم تسجيل إندلاع حريق بمنطقة تادن ببلدية وادي زهور “أقصى غرب سكيكدة” تطلب إخماده تدخل عناصر الوحدة الثانوية أولاد عطية والرتل المتنقل مع تسخير 7 شاحنات إطفاء و20 عنصرا.

وأردفت الملازم أول مرواني أنه قد تم تنصيب جهاز حراسة بكل من بني قبوش وتادن للمراقبة تفاديا لاشتعال مواقد أخرى. قبل أن توضح أن الحريق الثالث المهم قد سجل بقرية لقياطين ببلدية بني زيد. وتطلبت عملية إخماده تدخل الوحدات الثانوية للقل وأولاد عطية وكذا الرتل المتنقل. كما أن عملية تقييم الخسائر الناجمة عن الحرائق الثلاثة لا تزال متواصلة.