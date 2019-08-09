سكيكدة : الحبس المؤقت لمدير صحة جوارية سابق ومورد وزوجته في قضية لقاحات الأطفال الفاسدة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة فجر اليوم، بإيداع مدير الصحة الجوارية السابق لدائرة سكيكدة، ومورد وزوجته الحبس المؤقت.

مع وضع متهمين آخرين أحدهما شقيق المدير تحت الرقابة القضائية وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بتبديد المال العام.

والإستفادة من مزايا غير مبررة في مجال الصفقات العمومية .

هذه القضية التي تم الاستماع فيها لـ 15 شخص بين متهمين وشهود، تتعلق بصفقة لقاحات الأطفال الفاسدة وتوريد أجهزة طبية بطريقة مخالفة للتشريع المعمول بها.

حيث تم توريد لقاحات أطفال بقيمة مالية تقارب 500 مليون سنتيم، في ظروف غير ملائمة ما جلعها تتعرض للتلف.