سكيكدة.. الحبس المؤقت والرقابة القضائية لـ 04 أشقاء اعتدوا على طاقم طبي بمستشفى عبد الرزاق بوحارة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، بإيداع شقيقين الحبس المؤقت مع وضع شقيقين لهما آخرين تحت الرقابة القضائية، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بـالاعتداء على موظف أثناء تأدية المهام متبوع بالتحطيم العمدي لملك الغير والتهديد اللفظي بالقتل.

وكان المعنيون اللذين تتراوح أعمارهم مابين 26 و43 سنة قد تم توقيفهم من قبل مصالح أمــــن ولاية سكيكدة اثر تورطهم في القضية المذكورة.

حيثيات القضية تعود إلى الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، عندما تلقي عناصر المناوبة الليلية لمصالح أمن ولاية سكيكدة نداءا من المستشفى الجديد عبد الرزاق بوحارة بمدينة سكيكدة ، مفاده قيام أشخاص بالاعتداء على الطاقم الطبي العامل بقسم الإستعجلات الطبية بذات المستشفى، قوات الشرطة فور تلقيها النداء سارعت إلى عين المكان لتقوم بتوقيف المشتبه فيهم ، و تحويلهم إلى مقر المناوبة لاستكمال التحقيق .

مجريات التحقيق بينت أن المشتبه فيهم وهم ثلاثة أشقاء تقدموا إلى المستشفى من أجل طلب تدخل لإسعاف والدتهم، أين أخبروا من طرف الطاقم الطبي المناوب بقسم الاستعجالات أن حالتها غير مستعجلة ولا تستدعي التدخل.

المشتبه فيهم كانوا في حالة هيجان أين قاموا بتحطيم أحد أبواب المصلحة ، كما قاموا بالاعتداء بالضرب على أحد الأطباء وممرض واللذان استفادا من شهادة طبية تقدر بـ( 12 يوم+09 أيام ) بالنسبة للطبيب و 12 يوم عجز عن العمل بالنسبة للممرض.

قبل أن يتقدم الشقيق الرابع للمشتبه فيهم من المستشفى بعد علمه بالحادثة أين قام بتهديد أحد الأطباء باللفظ والاشارة ، ليتم توقيفه هو الآخر بعد أن تقدمت إدارة المستشفى بشكوى رسمية عن طريق ممثلها القانوني .