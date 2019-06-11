سكيكدة.. الحبس المؤقت والرقابة القضائية لـ 10 شبان اتهموا ابعاد قاصر

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة بسكيكدة، في ساعة متأخرة من مساء اليوم، بايداع 4 شبان الحبس المؤقت بعد متابعتهم بجناية اختطاف وابعاد ثققاصر لم تكمل 16 سنة.

مع وضع 6 آخرين تحت الرقابة القضائية عن جنحة الفعل المخل بالحياء وتصوير قاصر لم تكمل 16 سنة، فيما تم اخلاء سبيل اثنين.

وتعود هذه القضية الى بداية الاسبوع الجاري عندما تمكنت مصالح أمن دائرة عزابة بسكيكدة ، من تحرير طفلة تبلغ من العمر 12 سنة تم تحويلها من قبل مجموعة من الشباب تتكون من 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 19 و 28 سنة.

كانت محل بحث اثر تبليغ تلقته ذات المصالح من قبل عائلتها، على مستوى شاطئ قرباز التابع لبلدية جندل سعدي محمد.