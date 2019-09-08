سكيكدة…الحبس النافذ للمدير الولائي السابق للصحة الجوارية

قضت، محكمة الجنح بسكيكدة أمسية اليوم، بعقوبة الحبس النافذ لمدة 6 أشهر ضد المدير الولائي السابق للصحة الجوارية لولاية سكيكدة.

وحسب مصادر النهار، فإنّ المدير المتهم تمت متابعته بتهمة الاستيلاء على ختم المؤسسة، ومعدات إلكترونية ذكية تابعة للمؤسسة.

والتي تمثلت في جهازين إعلام آلي محمولين.

وحسب ما دار خلال المحاكمة فإن المتهم في قضية الحال، حين تم تحويله قبل سنة إلى عين قزام بالجنوب، قام بالاستيلاء على ختم المؤسسة ومعدات إلكترونية.

ورغم إخطاره وانذاره من أجل ذلك وفقا للقوانين الخاصة بالإدارة العامة، غير أن المعني لم يلتزم، لتتم متابعته وفق النص 01/06

من المادة 29 من قانون الفساد المالي والاداري.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العامة لذات المحكمة التمست تسليط عقوبة عامين نافذين، في حق المتهم.