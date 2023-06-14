سكيكدة: الحبس النافذ لمترشحة في البكالوريا ضبطت متلبسة بالغش باستعمال جهاز بلوثوث

أدانت محكمة عزابة بولاية سكيكدة مترشحة لشهادة البكالوريا بالحبس 6 أشهر مع غرامة مالية قدرت بـ 50 ألف دينار ومصادرة المحجوزات المتثلة في هاتف نقال وجهاز البلوثوث.

وحسب بيان نيابة الجمهورية بمحكمة عزابة ، فعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة عزابة الرأي العام أنه بتاريخ: 2023/06/14 تم ضبط المشتبه فيها المسماة (ه.س) مترشحة بصدد محاولة الغش في امتحان شهادة البكالوريا باستعمال وسيلة الكترونية جهاز “بلوتوت” وهاتف نقال

وبتقديم المتهمة أمام نيابة الجمهورية بتاريخ: 2023/06/14 وجهت لهم تهمة: جنحة محاولة تسريب مواضيع وأجوبة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المواد 253 مكرر 2536 مكرر 7. 253 مكرر 9 من قانون العقوبات.

وتمت إحالتهم على المحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري وقد تم الحكم على المتهمة (ه.س) بستة اشهر حبسا نافذا و 50000 دج غرامة مالية ومصادرة المحجوزات المتثلة في هاتف نقال وجهاز البلوثوث.