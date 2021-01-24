سكيكدة: الحماية المدنية تكرم جميع من ساهموا في عملية البحث عن صياد مفقود

نظمت مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة تكريما لغطاسيها، من الوحدة البحرية والمركز المتقدم القل، وفرق الدعم من ولايتي جيجل وعنابة.

وكذلك جميع أعوان الوحدات العملياتية التي شاركت بعملية البحث عن صياد مفقود، والغطاسون المتطوعون المنتميين الى النادي الرياضي الكوكب الازرق.

بالإضافة الى مجموعة غواصي الخير الذين جاءوا من مختلف ولايات الوطن ومختلف الجمعيات التي ساهمت في عملية الاطعام.

وكذا جمعية الخوارزمي؛ الرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الانسان؛ فاستبقوا الخيرات ؛قطار الخير، الغطاس المتطوع حمزة حملاوي، والأسرة الاعلامية.

يأتي هذا في اطار اختتام عمليه البحث عن الصياد المفقود بالبحر في شاطئ واد بيبي بعين الزويت.

وتقدم مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة، العقيد براهيم محمدي، باسمه وباسم كل موظفي الحماية المدنية بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد.

كما توجه بنداء للصيادين الهاوين بعدم المغامرة ووضع انفسهم في مواضع خطر خصوصا في المناطق الصخرية وعند اضطراب البحر.