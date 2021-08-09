سكيكدة: الحماية المدنية تنجح في توليد إمرأة داخل سيارة إسعاف

تمكن عناصر الحماية المدنية لولاية سكيكدة، من توليد إمرأة وتحويلها نحو المستشفى رفقة جنينها في صحة جيدة.

وفي بيان للحماية المدنية، فقد تدخل أعوان الحماية المدنية للوحدة الرئيسية لولاية سكيكدة صبيحة اليوم الاثنين، على الساعة 04سا و33د ، من أجل توليد إمراة داخل سيارة الإسعاف وهذا أثناء نقلها من مسكنها بالمكان المسمى حي الاخوة لكحل بلدية فلفلة نحو مستشفى سكيكدة ،حيث رزقت الأم بطفلة .

وتمت عملية التوليد بنجاح، وفي ظروف حسنة أين تم نقل الأم والمولودة نحو مستشفى السكيكدة في صحة جيدة ، و تعتبر الحالة الاولى لسنة 2021 .