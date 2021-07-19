سكيكدة: الدرك يحجز حاويتين محملتين بالماكياج تم إخراجهما من الميناء بتصريح مزيف

علمت النهار أن مصالح الدرك الوطني بسكيكدة، قد تمكنت من حجز حاويتين، محملتين بكميات معتبرة من الماكياج، ملك لمورد من ولاية سطيف

وحسب مصادر النهار فإن العملية تم بناءا على معلومات تحصلت عليها ذات المصالح، التي تحركت بسرعة وتمكنت حجز شاحنة محملة بحاوية مملوءة بمادة الماكياج

المحظورة من الاستيراد، حين مغادرتها من الميناء مباشرة، فيما تتواجد الشاحنة الأخرى على مستوى الميناء الجاف وأضافت المصادر التي أوردت الخبر، بأن رجال الدرك قد باشروا تحقيقا في هذه العملية التي تمت وفق تصريحات مزيفة، من المرجح أن يكشف عن تجاوزات كثيرة.