سكيكدة: الدرك يحجز قنطارين من اللحوم الحمراء فاسدة بسيدي مزغيش

حجزت فرقة الدرك الوطني بسيدي مزغيش غربي ولاية سكيكدة، مساء الخميس، نطارين من اللحوم الحمراء الفاسدة.

والتي كانت على متن شاحنة صغيرة ذات ثلاجة من نوع كية.

وحسب ما توفر من معلومات فإن العملية تمت اثر عمل تفتيش روتيني على مستوى الطريق الوطني رقم 85.

أين تفطن عناصر الفرقة لشاحنة كانت محملة بقنطارين من اللحوم الحمراء.

لتبين المعاينة الأولية أنها غير صالحة للاستهلاك، وهو ما أكدته التحقيقات التي كشفت على أن الحمولة كانت منقولة من بلدية أم الطوب باتجاه عاصمة الولية لتسويقها.

هذا وقد تم التخلص من الكمية، بردمها، بحضور الحهات المعنية.