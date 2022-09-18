سكيكدة.. الدولة تخصص 20 مليار دج لإنجاز عدة مشاريع في مجال الطاقة

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال اليوم الأحد، ان الدولة خصصت غلاف مالي قدره 20 مليار دج لفائدة ولاية سكيكدة.

وأكد عجال في تصريح للصحافة عقب اجتماع مغلق مع السلطات المحلية بمقر ديوان الولاية، بأن هذا الغلاف المالي خصصته الدولة لاستثمارات كبرى قصد تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.

كما يخص هذا الغلاف المالي إنجاز عدة مشاريع في مجالي التموين بمادتي الكهرباء والغاز على غرار مشروعين كبيرين الأول لتزويد المنطقة الصناعية لبن عزوز (شرق سكيكدة) بمحطة نقل 60/30 كيلوفولط بقدرة 80 ميغاواط.

وبالنسبة للمشروع الثاني فإنه يتعلق بمحطة نقل لتأمين التزويد بالكهرباء 60/10 كيلوفولط بقدرة 120 ميغاواط سيتم ربطها بمحطة نقل 400 كيلوفولط تقع ببلدية رمضان جمال (جنوب سكيكدة) و هي المحطة التي ستنطلق بها الأشغال بداية من سنة 2023.

كما سيتم إنجاز 4 مشاريع تنموية بمختلف أنحاء الولاية بقدرة 320 ميغاواط. حسب ذات المسؤول الذي أضاف بأن ولاية سكيكدة تتوفر حاليا على قدرة ب 550 ميغاواط و بدخول هذه المشاريع حيز الاستغلال سترتفع القدرة الإجمالية للولاية في آفاق 2029-2030 إلى أزيد من 1000 ميغاواط ما سيوفر الاكتفاء بالطاقة .

و تتعدى حاليا نسبة التغطية بالطاقة الكهربائية بولاية سكيكدة 97 بالمائة، حسب ما أفاد به الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز.

كما أكد عجال أنه تم وضع برنامج تدارك مع السلطات المعنية لولاية سكيكدة للحصول على رخص الممرات لتموين 6 بلديات بغرب الولاية بخدمة الغاز الطبيعي.

ولفت ذات المسؤول إلى تسجيل تأخر إلا أنه سيتم تدارك الوضع و تموين 5 مناطق قبل نهاية السنة الجارية. مما سيساهم في الرفع من نسبة التغطية بالغاز الطبيعي بالولاية من 57 بالمائة حاليا إلى 79 بالمائة بداية من سنة 2023.