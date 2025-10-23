سكيكدة.. السجن بين 10 و12 سنة لـ3 أشخاص في قضية مخدرات وأوامر بالقبض على فارَّين اثنين

أصدرت محكمة الجنح بسكيكدة أحكامًا بالسجن بين 10 و12 سنة، في حق ثلاثة أشخاص مدانين في قضية بيع وترويج المخدرات.

في حين أصدرت أوامر بالقبض على متَّهمَين اثنين، لا يزالان فارَّين من العدالة. حسب بيان للهيئة القضائية ذاتها.

وجاء في البيان أنه “عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 34 مكرر 01 من القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الرأي العام أنه على إثر تداول فيديوهات عبر وسائط التواصل الاجتماعي تظهر أشخاصًا يقومون ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية بشوارع مدينة سكيكدة. تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع من طرف فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بأمن ولاية سكيكدة الذي أسفر عن توقيف كلٍّ من حمدوش عصام، ومعلم إبراهيم، وإيماط محمد لمين. فيما بقي المتهمان بوفلوسة فيصل وبن حمروش عبد الرؤوف في حالة فرار”.

بعد استيفاء إجراءات البحث والتحري، تمَّ تقديم المشتبه فيهم الموقوفين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، حيث تمت متابعتهم وفق إجراءات المثول الفوري لجنحة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية، وجنحة ترويج المخدرات. طبقًا للمواد 17 و16 مكرر من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، وتم إيداعهم الحبس المؤقت.

وبتاريخ 23-10-2025 صدر حكم عن قسم الجنح قضى بإدانتهم وعقاب المتهمين الأول

والثاني بـ 12 سنة حبسا نافذا، و2 مليون دينار غرامة نافذة. وعقاب المتهمين الثالث والرابع والخامس بـ 10سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار غرامة نافذة، مع الأمر بالقبض ضد المتهمين الفارين.