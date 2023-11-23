قناة النهار سكيكدة : السيول تغمر مؤسسات تعليمية وتلغي الفروض بها بقلم قناة النهار نشر في 23 نوفمبر 2023 - 13:32 شارك غرِّد أرسل 27 0 سكيكدة : السيول تغمر مؤسسات تعليمية وتلغي الفروض بها إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Umx71 اقرأ أيضا صريح جدا : إنشغال الأولياء بمواقع التواصل الاجتماعي..هكذا يؤثر على أطفالهم قناة النهار 13 نوفمبر صريح جدا : الجزائري عندو الزهر؟..شاهدوا الإجابات قناة النهار 16 نوفمبر البليدة: وفرة منتوج الحمضيات مرتبط بتساقط كميات معتبرة من الأمطار .. فلاحون يوضحون قناة النهار 04 نوفمبر بلماضي عن القضية الفلسـ.ـطينية :"حنا ماشي منافقين رانا معاهم" قناة النهار 12 نوفمبر خصت به النهار أون لاين.. أول تصريح لـ"زهور ونيسي" بعد تكريمها الوطني 11 نوفمبر طالع هابط: سكان المساعيد بعين تموشنت يطالبون الدولة بتدخل عاجل بعد فضيحة المقاول قناة النهار 14 نوفمبر رئيس الجمهورية : أين هي العدالة في العالم..و أين هو حق الشعوب المضطهدة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني ؟ قناة النهار 06 نوفمبر طالع هابط: شاهد العجب .. طريق مهترئة بين البيض وغرداية .. باش يخدموها خسروا عليها بلاكة قناة النهار 09 نوفمبر طالع هابط: شاهد المنطقة الصناعية بتبسة .. الدنيا هاملة قناة النهار 05 نوفمبر يوميات مجتمع: كيفاش تكون صفات الزوج الفاشل قناة النهار 08 نوفمبر