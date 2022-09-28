سكيكدة: الشروع في تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق

شرع الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بسكيكدة في عملية تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق التي مست الولاية بداية شهر جويلية المنصرم.

وحسب مدير الصندوق حمزة حناشي، فإن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بسكيكدة. قام اليوم الأربعاء بتسليم الصكوك للفلاحين المتضررين من الحرائق. التي مست الولاية بداية شهر جويلية المنصرم والمقدر عددهم بخمسة مؤمنين. لدى الصندوق بقيمة مالية تتجاوز 264 مليون دج وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية.

وأضاف أن المتضررين ينحدرون من بلديتي رمضان جمال والحدائق حيث أتت ألسنة اللهب على محاصيلهم الزراعية. موضحا أنه بمجرد تلقي الصندوق لبلاغات بشأن حدوث حرائق قام بإرسال إطاراته للمناطق المتضررة. مع القيام بإجراء استباقي يتمثل في تسخير خبير للقيام بجرد الخسائر قبل مباشرة الإجراءات الإدارية.

وأردف حناشي أن هذا الإجراء كان بهدف طمأنة الفلاح بأن مصالح الدولة بجانبه. ولن تتخلى عنه, قبل أن يؤكد أن للتأمين الفلاحي أهمية كبيرة. في مسار الفلاح باعتباره الدعامة والحماية له عند حدوث الكوارث.