سكيكدة: العثور على الغريق المتوفي بشاطئ قرباز

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سكيكدة: العثور على الغريق المتوفي بشاطئ قرباز شاطئ قرباز
بقلم نسرين محفوف

عثرت الحماية المدنية لولاية سكيكدة، اليوم الأحد، على غريق متوفي بشاطئ قرباز. والبالغ من العمر 14 سنة. والذي تم تسجيل غرقه يوم الجمعة الماضي في ذات الولاية.

للتذكير، تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية عزابة مدعمة بغطاسي الوحدة البحرية للحماية المدنية، يوم الجمعة، على الساعة11ساو18د. لأجل البحث عن غريق مفقود في البحر. بالمكان المسمى شاطئ قرباز 1 غير محروس وغير مسموح السباحة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية سكيكدة، فإن الشاب يبلغ من العمر حوالي 14سنة وينحدر من ولاية قسنطينة. حيث تواصلت على مدار يومين عملية البحث عن الغريق، علما أن البحر هائج.


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