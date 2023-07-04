سكيكدة.. العثور على الغريق المفقود

تمكنت فرقة الغطس التابعة للحماية المدنية، في ولاية سكيكدة، من العثور على الشخص المفقود في البحر.

كما أشار منشور الحماية المدنية، إلى أن الغريق ينحدر من ولاية قالمة.

وجاء في بيان الحماية المدنية، “تم العثور عن الشخص المفقود بالبحر بشاطى “قيق” مركز 4 شاطئ العربي بن مهيدي”. “الذي ينحدر من ولاية قالمة البالغ من العمر 19 سنة”.

“تم انتشاله هذا اليوم 04/07/2023 في حدود الساعة 07 سا و43 د من طرف غطاسي الحماية المدنية سكيكدة”. و”تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة”.