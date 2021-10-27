سكيكدة: العثور على جثة الصياد المفقود بشاطئ بن زويت

تمكن غطاسو الحماية المدنية، لولاية سكيكدة اليوم الأربعاء،من العثور على جثة الغريق، المفقود بشاطئ بن زويت ببلدية كركية. بعد يومين من عملية البحث.

الفقيد هو صياد هاوي يبلغ من العمر 33 سنة، فقد بالبحر بالمكان المسمى راس السراوة شاطئ بن زويت. منذ 25 أكتوبر، ليتم العثور على جثته صباح اليوم.

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