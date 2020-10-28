سكيكدة.. العثور على جثة كهل بمنزله في قرية رأس الماء

تدخلت مصالح الحمايه المدنية لولاية سكيكدة، متمثلة في الوحدة الثانوية لعزابة، صباح اليوم الأربعاء، لأجل نقل جثة ضحية متوفي في عين المكان.

ووجد الضحية، مصاب بجرح عميق على مستوى الرأس واليد اليسرى، داخل فناء منزله الكائن بقراية جواد الطاهر المعروفة بإسم رأس الماء التابعة إقليميا إلى بلدية عزابة.

وتم تحويل الجثة، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية محمد دندان بعزابة.

وحسب ما توفر من معلومات، فقد عثر على الضحية المسمى “ل، م”، الذي تجاوز العقد الخامس من العمر، مرميا داخل فيناء منزله من قبل أحد أفراد العائلة، الذي قام بإخطار الجهات المعنية.

ليتنقل وكيل الجمهورية لإقليم الاختصاص بمعية مصالح الدرك الوطني إلى عين المكان للمساهمة، وحضور عملية تحويل الجثة.

هذا وتكون مصالح الدرك الوطني قد باشرت تحقيقا في ملابسات الحادثة.