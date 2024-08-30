سكيكدة: العثور على سيدة مقتولة داخل مسكنها بالقبية

اهتز حي القبية العتيق، بعاصمة الولاية سكيكدة،مساء اليوم، على وقع العثور على سيدة في العقد السادس من العمر ميتة تسبح في دمائها، داخل منزلها الذي تعيش فيه بمفردها.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الضحية تم العثور عليها ملقية على الأرض من قبل ابن أحد الجيران الذي اعتاد على زيارتها لقضاء بعض حوائجها.

ذات المعلومات أشارت إلى أن الستينية المتقاعدة، وجدت مرمية داخل مطبخ المسكن، وهي تسبح في دمائها، وعليها أثار ضرب بآلة حادة حسب المعاينة الأولية، لتبقى التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية التي تنقلت إلى عين المكان رفقة مصالح الحماية المدنية فور تلقيها الخبر، هي الكفيلة بتحديد ملابسات الحادثة.