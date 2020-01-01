سكيكدة.. العثور على سيدة مقتولة داخل منزلها بالحروش

تدخل أعوان الفرقة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الحروش بسكيكدة، زوال اليوم الأربعاء، لأجل تحويل جثة سيدة عثر عليها ميتة داخل منزلها العائلة بحي “نفير” المعروف باسم “الزربية” بمدينة الحروش.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الأمر يتعلق بالمسماة “ل. و” البالغة من العمر 29 سنةالتي عثر عليها ملقية على ظهرها داخل منزلها العائلة.

الضحية وجدت وسط الدماء وسكين من الحجم الكبير مغروس في رقبتها، وعليها آثار عدة ضربات بالسكين.

مصادر محلية قالت للنهار بأن أصابع الإتهام وجهت مباشرة إلى طليق الضحية الذي يوجد في خلاف دائم معها.

وقد تم اكتشاف أمرها بعد تلقي مصالح الأمن المختصة إقليميا بلاغا مفاده وقوع جريمة داخل منزل الضحية ليتم التنقل مباشرة إلى عين المكان.

وتم تحويل الجثة وفتح تحقيق لتحديد ملابسات هذه الجريمة التي هزت الحروش برمتها.