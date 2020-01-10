سكيكدة.. العثور على سيدة مقتولة وزوحها في حالة حرجة داخل منزلهما بتمالوس

اهتز، حي “المرباع” بمدينة تمالوس غربي سكيكدة، على وقع حادثة العثور على سيدة مقتولة و زوجها مصاب بعدة طعنات داخل مسكن العائلة.

وحسب المعلومات الأولية فإن الجيران تفطنوا لغياب الزوجين اللذين يعيشان بمفردهما بالمنزل منذ يومين قبل أن يخبرو المصالح المعنية التي تنقلت إلى عين المكان.

أين تفاجأ الجميع بالعثور على الزوجة البالغة من العمر 65 سنة مقتولة وزوجها البالغ من العمر 72 سنة مصاب في عدة أنحاء من جسمه.

وفي وقت تكفلت مصالح الحماية المدنية بنقل الضحايا إلى المصالح المختصة بمستشفى المدينة، باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ملابسات الحادثة التي تؤكد كل الشواهد أنها جريمة.