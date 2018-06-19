سكيكدة: العثور على شرطي متوفي بحقل بأولاد احبابة

تدخل الليلة الماضية، عناصر الفرقة الثانوية للحماية المدنية بالحروش في سكيكدة، لنقل جثة شرطي عثر عليه متوفيا وسط حقل فلاحي بمنطقة “جنان النشم” ببلدية أولاد احبابة جنوبي الولاية.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الضحية كان في حقل والده، أين كان يهتم بصناديق النحل وهي هوايته في أوقات الفراغ.

حيث تلقت زوجته اتصال منه أخبرها فيه بأنه تعرض للسعة نحل عندما كان يعتني بأحد الصناديق، قبل أن يتنقل والده إلى عين المكان أين وجده جثة هامدة.

ليقوم بعدها بإخطار رجال الدرك المختصين إقليميا والذين اتموا الإجراءات المعمول بها إلى غاية نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحروش، مع مباشرة تحقيقات لتحديد أسباب الوفاة ، والتي سيحددها الطبيب الشرعي الذي ستعرض عليه الجثة.